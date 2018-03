Júlio Vieira de Castro criticou a lista concorrente à presidência do V. Guimarães, encabeçada pelo atual líder Júlio Mendes, por não informar devidamente os associados vitorianos devidamente."Andamos a ser informados sobre os detalhes da dívida do Vitória em ações de campanha da Lista B e depois de termos levantado dúvidas legítimas sobre o seu real valor, sendo grave que os sócios nunca tenham sido informados das contas consolidadas pelas mesmas pessoas, mas enquanto direcção. Podemos deduzir por isso que os sócios do Vitória já saíram a ganhar nesta campanha, pois soube-se mais em 3 semanas do que em 6 anos", disse Júlio Vieira de Castro, em mais uma sessão de esclarecimento, desta feita na sede do Grupo Recreativo de Candoso.Entre outras ideias, o candidato vincou que não abdicará "de qualquer equipa das modalidades amadoras", que "a aposta na formação será o foco para tornar as equipas séniores mais competitivas" e disse ainda que "a gala do Vitória começa e acaba nos sócios, pois é para eles que a gala existe".

Autor: André Monteiro