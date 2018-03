R - Se as coisas estão tão mal como diz, não deveria existir uma vaga de fundo mais evidente à volta da sua lista? Há receio dos sócios em mudar?

JVC – Não são os adeptos do Vitória que têm receio de mudar. E essa vaga de fundo é sentida por nós. Ela está a acontecer. Estamos na rua há várias semanas, temos o contacto diário com os sócios e temos sentido essa vaga, essa esperança muito grande em mudar.

R - Não vê receio e desconfiança nos associados?

JVC – O Vitória atingiu um ponto tal de descrença e de desânimo que há até uma parte de sócios que está anestesiada com esta fase tão má. Mas a esperança está a renascer em torno da nossa candidatura.

R - Já falou com Mário Ferreira, principal acionista da SAD?

JVC –Estamos a tratar disso.

R - Mas é com ele que conta?

JVC – Queremos tê-lo connosco. Até porque ficámos a saber que foi posto de lado pelo presidente atual. É importante que os sócios saibam que o presidente atual e Mário Ferreira neste momento não têm relação. É mais um episódio vergonhoso e que demonstra a atuação arrogante de Júlio Mendes no comando do Vitória. Quantas vezes ouvimos dizer pela boca dele que, no momento de constituição da SAD, Mário Ferreira foi o único a aparecer para salvar o clube? Só serve quando estamos aflitos? Cresci com a certeza de que o Vitória sempre foi grato a todos os que não se inibem de nos ajudar. Mário Ferreira foi a peça-chave na constituição da SAD e agora é desvalorizado, como se fosse algo completamente descartável. Mário Ferreira merece respeito pelo que fez, até porque é um investidor que veste literalmente a camisola do Vitória.

R - Dar um ano e meio de contrato a José Peseiro foi uma afronta para si?

JVC – Não temos nada contra José Peseiro. Nós temos é algo a dizer no que respeita à justificação que foi dada para a contratação em que se referiram ao mandato da SAD como sendo diferente do mandato do clube. Apesar de não serem coincidentes, compete à direção do clube, eleita a 24 de março, nomear ou designar o próximo presidente da SAD. Tendo em conta que vai vencer Júlio Vieira de Castro, Júlio Mendes não continua na SAD.

R - Mas não seria mais sensato, estando em período eleitoral, um contrato mais curto para dar liberdade a quem for eleito no dia 24 de março?

JVC – Havia outra hipótese, que era continuar com Vítor Campelos. Via isso com bons olhos. Relativamente a José Peseiro não me queria alongar muito porque não conheço o contrato, não sei se existem cláusulas… Quando entrarmos avaliaremos o contrato e falaremos com ele. Neste momento é o nosso treinador, tem o nosso apoio para que desempenhe bem as suas funções. O sucesso dele é o nosso.

R - Os maus resultados desta época jogam a seu favor?

JVC – Admito que há sempre uma franja de adeptos que vive o Vitória de forma diferente, para quem os resultados desportivos possam fazer oscilar o seu voto. Mas também admito, não chamando imaturos aos outros, que há uma franja de adeptos que vê para lá dos resultados e valoriza a gestão desportiva e económico-financeira.