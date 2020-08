Júnior do V. Guimarães infetado com Covid-19

Um jogador da equipa sub-19 do Vitória acusou positivo para a infeção por Covid-19 e foi colocado em quarentena. De acordo com as informações recolhidas, o jogador em questão ainda participou na primeira semana de treinos, mas, nos últimos dias e após a realização de testes, foi-lhe diagnosticada a infeção por Covid-19. Foi imediatamente isolado do plantel orientado por Rui Tomé e terá de cumprir as medidas de quarentena definidas pela Direção-Geral da Saúde.





A SAD do Vitória reportou o teste positivo às entidades competentes, seguindo o protocolo que está definido. O caso será agora acompanhado pela DGS, em estreita colaboração com o departamento médico vitoriano. A equipa sub-19 do Vitória prosseguirá com os trabalhos de pré-temporada, ao abrigo das normas que estão estabelecidas pela DGS.