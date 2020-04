Kiko: «Estávamos bem posicionados para chegar ao playoff de subida»

O médio Kiko, da equipa B do V. Guimarães, está a recuperar a concluir em casa a recuperação da intervenção cirúrgica que realizou aos ligamentos do joelho esquerdo, em outubro de 2019.





Afastados dos relvados há mais de seis meses, depois de ter alinhado no embate com o Fafe, da 5.ª jornada do Campeonato de Portugal, a 21 de setembro, Kiko tem procurado combater mais esta adversidade na carreira com os treinos que realiza por vídeo chamadas, com os restantes colegas de equipa. "De manhã tenho feito o treino por vídeo chamada com o resto da equipa. De tarde tento complementar o treino, com corrida ou bicicleta. Também tento passar o tempo com a Playstation", revelou, notando que "nesta altura, temos de nos focar naquilo que podemos controlar, que é o treino e manter o nosso corpo o melhor possível. O resto, já não nos compete decidir."A recuperar da segunda intervenção cirúrgica num curto espaço de tempo – já tinha sido operado na época passada, quando esteve cedido ao Estoril -, o médio entende que os jogadores devem "estar preparados para voltar ao ativo. Espero que a situação melhore e que o campeonato retorne esta época, mas apenas se a saúde pública estiver resguardada", rsessalvou, em declarações à Vitória Live.Kiko lembrou que nos últimos meses, antes de ser decretada a suspensão das competições, a equipa comandada por Bino Maçães "cresceu muito." "Desde a troca, quando veio o mister Bino, só tivemos uma derrota, que foi contra o 1.º classificado, o Vizela. Estávamos bem encaminhados para tentar chegar aos lugares que dão acesso ao play-off.""Sei que os adeptos querem voltar a ver os jogos de futebol, mas o importante é assegurar a saúde pública e evitar a propagação do vírus. Por isso, faço o apelo para ficarem em casa e para seguirem as indicações da Direção-Geral da Saúde. Tudo vai ficar bem", finalizou.Bruni