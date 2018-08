A possibilidade do internacional peruano Paolo Hurtado, de 28 anos, continuar ao serviço dos vitorianos na próxima temporada parece ter ficado definitivamente gorada, com a entrada do Konyaspor na corrida pelos serviços do extremo.

O interesse já é público na Turquia, de onde até já surgiram indicações de que os dois clubes estão em negociações avançadas, apesar de a SAD minhota ainda não se ter pronunciado sobre o futuro do jogador.

