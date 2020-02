Lenços brancos e assobios

A derrota sem golos marcados no Bessa levou os adeptos do Vitória a vaiar a equipa no final do jogo, quando os jogadores foram agradecer o apoio. Uma falange dos visitantes chegou, inclusive, a mostrar lenços brancos ao treinador e aos jogadores, ao mesmo tempo que outros cantavam "vergonha".

Noutro âmbito, André André ficou de fora da partida por uma pancada no peito sofrida no treino, falhando a deslocação ao Bessa. O desconforto foi limitativo para o médio, mas, ao que tudo indica, o capitão do Vitória irá reintegrar os trabalhos no início da semana.