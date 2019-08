Léo Bonatini confirmado no V. Guimarães: «Tem tudo para dar certo»

Léo Bonatini foi oficializado como reforço do Vitória até ao final da época, por empréstimo do Wolverhampton. Os minhotos garantem uma opção de compra, de 50 por cento dos direitos económicos, por 3,5 milhões de euros. Na hora de falar pela primeira vez aos adeptos, o dianteiro admite uma grande felicidade por regressar a Portugal.





"Vim para ajudar, em busca de jogar futebol, fazer o que mais gosto. Já fui feliz aqui. Nos últimos três anos passei por momentos felizes e assinar pelo Vitória está entre os momentos mais felizes. A motivação é regressar ao bom nível, regressar aos golos. Tem tudo para dar certo", referiu Bonatini, em declarações aos meios do clube, acrescentando que o apuramento para a fase de grupos da Liga Europa é mais um motivo de entusiasmo: "As negociações iniciaram antes do apuramento para a fase de grupos, mas estava seguro que, mesmo sem isso, era para aqui que queria vir. Fiquei muito feliz por terem passado à fase de grupos, estive no estádio e foi um ambiente maravilhoso. Estou muito feliz por ter assinado e espero jogar o mais rápido possível."