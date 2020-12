Lesão muscular afasta Sílvio da competição por dois meses

O defesa Sílvio vai falhar os jogos do Vitória de Guimarães nos próximos dois meses após ter contraído uma lesão muscular na coxa direita, confirmou fonte oficial do clube da Liga NOS à Lusa.

O lateral, de 33 anos, lesionou-se no aquecimento para o mais recente desafio dos vitorianos para o campeonato, em Ponta Delgada, frente ao Santa Clara (triunfo por 4-0), e foi substituído no 'onze' por Gideon Mensah, que preencheu a vaga no lado esquerdo da defesa.

Contratado no início da presente temporada, o defesa, também utilizado no corredor direito ao longo da carreira, realizou até agora oito partidas pela formação vitoriana, quinta classificada da I Liga, com 19 pontos, que, na próxima jornada, a 11.ª, recebe o FC Porto, terceiro, com 22.

Internacional português em oito ocasiões, Sílvio já venceu três edições da I Liga, uma da Taça de Portugal e três da Taça da Liga pelo Benfica, bem como uma Liga Europa pelos espanhóis do Atlético de Madrid.

O defesa representou ainda o Rio Ave, o Sp. Braga, o Vitória de Setúbal, os espanhóis do Deportivo da Corunha e os ingleses do Wolverhampton.