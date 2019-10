Lesão muscular deixa Sacko seis semanas de fora

O lateral direito do Vitória de Guimarães, Sacko, contraiu uma lesão muscular e vai estar fora dos relvados por seis semanas, confirmou, esta sexta-feira, fonte oficial do clube da I Liga portuguesa de futebol, em declarações à agência Lusa.Substituído com dores na coxa esquerda, no duelo de quinta-feira com os alemães do Eintracht Frankfurt, para a Liga Europa (), o futebolista maliano, de 24 anos, foi examinado e só poderá voltar à competição a partir de meados de novembro.Utilizado em 14 dos 16 encontros oficiais disputados pelos minhotos, o defesa vai falhar os jogos 'europeus' com o Arsenal, em Inglaterra (24 de outubro) e em Guimarães (06 de novembro), quatro encontros da I Liga - Sporting (oitava jornada), Belenenses (nona), Moreirense (10.ª) e Braga (11.ª) - e também o embate da Taça de Portugal com o Sintra Football, do Campeonato de Portugal.Internacional pela seleção do Mali em 12 ocasiões, Sacko vai falhar ainda a receção à Mauritânia, em 18 de outubro, jogo relativo à fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2020, para o qual estava convocado.O jogador lesionou-se numa fase em que o colega de setor no Vitória, o venezuelano Victor Garcia, está também lesionado, assim como o guarda-redes Jhonatan, os médios Wakaso, Joseph e João Carlos Teixeira e os avançados Ola John e Aziz.