Lucas Evangelista até ao final da época

Lucas Evangelista é o mais recente reforço do Vitória. O médio chega cedido pelos franceses do Nantes até ao final da época, com o emblema minhoto a salvaguardar uma opção de compra.





Aos 24 anos e depois de uma época no clube francês, onde realizou 19 jogos, Lucas Evangelista está de regresso a Portugal, ele que brilhou ao serviço do Estoril em 2017/18, na altura por empréstimo da Udinese.