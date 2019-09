Lucas Evangelista: «Cansaço é mais mental»

Lucas Evangelista estava radiante pelo triunfo, pela exibição e, claro, pelo golo que marcou. O brasileiro, 24 anos, não esqueceu o aniversário do clube e os adeptos vitorianos, lembrando, porém, que em destaque estiveram todos. "O mérito é de toda a equipa, que se dedicou desde o início. Sabíamos que seria difícil pois estamos em várias competições, mas como o míster diz, o cansaço é mais mental. Temos um plantel grande e quem entrar vai responder à altura", disse.





Aposta permanente no meio-campo de Ivo Vieira, Evangelista estreou-se a marcar. Apesar do aniversário do clube, a dedicatória foi repartida. "Estou muito feliz pelo primeiro golo. Quero dedicá-lo aos adeptos e à minha mãe que sempre me cobra um golo", afirmou o jogador, que está em Guimarães por empréstimo dos franceses do Nantes.