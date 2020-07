Lucas Evangelista devolvido ao Nantes no imediato

Lucas Evangelista não vai entrar nas opções de Ivo Vieira para o jogo com o Portimonense, referente à 30.ª jornada, visto que a SAD do Vitória optou por devolver o jogador ao Nantes, uma decisão que tem efeitos imediatos.





O médio, que estava emprestado com opção de compra, já sabia que não iria continuar no emblema vitoriano na época que se avizinha, visto que o clube não ponderava exercer o direito de aquisição, mas acabou por ver a cedência ser terminada ainda antes do final da temporada.A decisão ter-se-á prendido com os encargos referentes ao vencimento do jogador, que seriam divididos com o Nantes.Lucas Evangelista ainda esteve na Academia do Vitória esta quinta-feira, mas já tem autorização para voltar a França.