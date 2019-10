Lucas Evangelista e o duelo com E. Frankfurt: «Responsabilidade mas zero pressão»

Se Ivo Vieira garante ter "armas" para defrontar o E. Frankfurt na Liga Europa, amanhã (20 horas), Lucas Evangelista sublinha a ideia do treinador perante uma equipa de "futebol intenso"."Os jogadores não têm de se sentir pressionados. Estamos a viver uma competição muito importante. Temos de desfrutar, entrar em campo bem leves, tranquilos, para fluir. Tem de haver empenho, responsabilidade, mas zero pressão.""Costumamos crescer nos momentos de dificuldades. Conversamos, vimos os erros que cometemos, tivemos tempo para trabalhar. Creio que serviu de aprendizagem. Vamos entrar com pensamento positivo, para não cometeremos os mesmos erros. Saímos de cabeça erguida desse jogo, porque mostrámos o nosso futebol, sem medo. O que faltou foi sermos mais agressivos na zona final do campo, é isso que vamos procurar fazer neste jogo.""Sabemos da intensidade que colocam em jogo, da força física da equipa adversária. Seja contra quem for, temos de fazer o nosso papel. O futebol é intenso, temos de ter força física. Seja contra quem for, a será sempre um jogo intenso."