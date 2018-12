Luís Castro: «A nossa dinâmica mental é a de olhar sempre para cima»

O treinador do Vitória de Guimarães, Luís Castro, afirmou esta sexta-feira que a equipa quer vencer um teste de "exigência máxima" com o Rio Ave, da 12.ª jornada da 1.ª Liga, e aproximar-se do quarto lugar.Os vimaranenses igualaram os 18 pontos dos vila-condenses na ronda anterior, após o triunfo sobre o Desportivo de Chaves (1-0), e atingiram a quinta posição, mas o técnico disse que não encara o próximo jogo como uma hipótese de 'fugir' ao Rio Ave, preferindo apontar a uma aproximação ao quarto posto, ocupado pelo Benfica, com 23 pontos."A nossa dinâmica mental é a de olhar sempre para cima. Não olhamos para este jogo como uma possibilidade de ganhar vantagem sobre o Rio Ave, mas como uma forma de encurtar pontos para o quarto lugar, porque estamos em quinto. Se estivéssemos em 10.º, olhávamos na perspetiva de ultrapassar o nono", disse na conferência de antevisão ao jogo de domingo, às 17:30, em Guimarães.Convicto de que a equipa precisa de sentir "instabilidade" para crescer, o treinador acrescentou que o Vitória ocupa um "desconfortável quinto lugar" e alertou para as dificuldades que o Rio Ave vai causar, enquanto equipa que procura circular a bola para criar espaço no ataque, com o ponta de lança Carlos Vinícius a servir de referência para as movimentações de Galeno e de Fábio Coentrão."Estamos a perspetivar um jogo de exigência máxima, em que temos de estar totalmente focados para ultrapassar o adversário. A nossa confiança é muita, temos esperança em ganhar, mas sabemos que o adversário vem para o mesmo. Não vem para o ponto, vem para ganhar o jogo", advertiu.O Vitória venceu os dois últimos jogos da competição - antes do Chaves, tinha derrotado o Santa Clara por 2-0 -, ao contrário da equipa treinada por José Gomes, que perdeu ambos -- Desportivo das Aves (2-1) e Sporting (3-1) -, mas Luís Castro recordou que é normal um "ciclo negativo" estar mais próximo quanto mais longo for o ciclo positivo de uma equipa."Vamos querer prolongar ao máximo o ciclo positivo, mas, em determinado momento, vamos entrar num ciclo negativo. Queremos que seja o mais curto possível. Não há ninguém que consiga fazer ciclos positivos muitos longos, porque o campeonato é muito difícil", observou.O treinador considerou mesmo irrelevantes as sequências de jogos mais recentes de ambas as equipas e preferiu apelar à crença dos seus jogadores em vencerem cada embate que disputam."O pensamento na vitória está bem patente na forma como lutámos pelos três pontos em cada jogo. Podem apontar vários defeitos à equipa, mas a forma como ela se entrega é uma virtude fantástica. A equipa entrega-se por completo ao trabalho diário e ao trabalho no jogo", assinalou.O Vitória de Guimarães, quinto classificado da 1.ª Liga, com 18 pontos, recebe no domingo o Rio Ave, sexto colocado, em igualdade pontual, às 17:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.