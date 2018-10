Luís Castro: «A violência das redes sociais preocupa-me muito»

Luís Castro, treinador do Vitória de Guimarães, "aceita" o empate caseiro ( 1-1 ) com o Sp. Braga, destacando a qualidade do dérbi minhoto."Somámos mais um ponto e queríamos somar mais três. Era o nosso objetivo, com um jogo bem jogado. Não o conseguimos fazer, porque encontrámos uma equipa que nos contrariou muito e nós sentimos que contrariámos muito o Braga. Saldou-se por um ponto. Aceito o resultado, como aceito, de forma natural, o resultado de cada jogo. Queríamos prolongar no tempo o ciclo que estamos a passar. Ficámos aquém do objetivo fundamental. Foi um jogo tremendo e de grande dedicação de todos. Foi um grande jogo. Tivemos a preocupação de aproveitar os espaços que o Braga, ao longo do jogo, nos pudesse dar. Não podíamos deixar que o Braga fizesse o que costuma fazer. O Braga, apesar de tudo, foi-nos criando dificuldades. O golo do Braga sai de um lance em que o Wakaso escorrega. Nos momentos de bola parada, tivemos algumas dificuldades", analisou.Luís Castro condenou o ataque ao autocarro do Sp. Braga à chegada ao D. Afonso Henriques: "Sou contra todo e qualquer ato que passe os limites do razoável. Quero enaltecer a forma como o estádio esteve ao longo de todo o jogo. É digno de um grande jogo de futebol. Muitas vezes, não se liga a uma violência que está latente no futebol português, que é a violência que está nas redes sociais e que, depois, leva a outros atos. A violência das redes sociais preocupa-me muito. A agressão verbal que, depois, abre o caminho para outros atos."A fechar, o treinador vimaranense lamentou a morte de um adepto no estádio durante o jogo : "Queria apresentar as condolências à família do sócio falecido nas nossas bancadas no final do jogo."