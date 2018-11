Luís Castro assume favoritismo: «Temos a responsabilidade de seguir em frente»

O V. Guimarães visita, este domingo, o reduto do União da Madeira, em duelo a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal e para o qual Luís Castro, técnico vitoriano, assume o favoritismo."Temos sempre a responsabilidade de dar o melhor de nós em qualquer competição, seja com que adversário for. Temos a responsabilidade de seguir em frente porque temos mais poder em tudo aquilo que é necessário para seguir em frente. Mas o União também vai a jogo com a esperança de passar a eliminatória. Claramente temos de assumir o favoritismo, mas temos de o fazer na prática e não só nas palavras", começou por dizer na antevisão ao jogo, revelando que a equipa preparou este embate "com rigor e ambição".O último encontro oficial do V. Guimarães aconteceu a 11 de novembro, frente ao Santa Clara, pelo que o jogo na Madeira irá pôr termo a um interregno de 14 dias sem competições oficiais. Por essa razão, Luís Castro não tem em mente fazer grandes alterações no onze. "Não espero mexer muito, só o que for obrigatório fazer. Infelizmente o Osório não está pronto para o jogo, já partiu limitado para o jogo e voltou com dificuldades. Não treinou e não está disponível. Iremos colocar em campo o que achamos que é melhor para ultrapassar o adversário", referiu.De acordo com o técnico, este será um jogo com características especiais, como são, de resto, "todos os jogos da Taça". "Um jogo a eliminar é sempre uma final porque pode não haver jogo seguinte. No campeonato, rectificamos a entrada em falso que tivemos, mas na Taça não há espaço para recuperação. A Taça é algo que nos cria uma tensão maior, porque estamos a jogar tudo naquele jogo, se falhamos por qualquer motivo não há mais", frisou.Questionado sobre as qualidades principais do adversário, Luís Castro confessou estar à espera de uma "equipa boa", que ataca "bem em profundidade" e que tem elementos de valor como, por exemplo, "Aldair, Luisinho, Ivanildo e Rodrigo Henrique", razão pela qual não antevê facilidades. "É um contexto de grande exigência para nós. Na Taça nunca olhamos para os jogos com facilitismo, mas sim com respeito máximo, seja que adversário for", concluiu.