Luís Castro: «Boa vitória perante adversário difícil»

Luís Castro, treinador do V. Guimarães, atribuiu mérito à sua equipa pela vitória desta segunda-feira frente ao Feirense e falou ainda da prestação de Joseph."Fizemos uma boa entrada, nos primeiros 25 minutos. Nos últimos 20 minutos da 1ª parte há uma descoordenação da equipa, que entra no jogo emocional e pouco racional. Nos primeiros 25 minutos mandámos, quer defensivamente, quer ofensivamente. Fizemos pressão alta paraa recuperar bolas, entrámos por fora, por dentro, conseguimos projetar laterais e era essa nossa intenção. Fomos fazendo tudo isso com eficácia ate aos 25 minutos, mas a partir daí entrámos no campo emocional. Nunca mais tivemos bola e deixámos que o Feirense chegasse ao empate. Felizmente, ainda na 1ª parte conseguimos um golo com um bom envolvimento do Rafa e do Tozé. Na segunda parte tivemos de retificar algumas coisas, uma vez que estávamos a projetar demasiado os laterais. Essa projeção estava a criar dificuldades em ligar o jogo. Baixámos os laterais para construir mais a 5 do que a 3, equilibrámos e conseguimos voltar ao controlo do jogo. No fundo, é uma boa vitória perante adversário difícil.""Não está em grande forma porque ainda não aguenta os 90 minutos, vai tendo dificuldades. Mas com o tempo vai conseguir estabilizar fisicamente e fazer uma produção igual durante os 90 minutos. O Joseph tem tido uma produção muito boa. Nós, treinadores, temos de estar a olhar para a dimensão técnica e tática, mas também para a física, que também conta. E, por isso, muitas vezes temos de o substituir porque não aguenta os 90 minutos. Ele e o Tozé são 2 jogadores que, à semelhança dos outros, tiveram uma dedicação extrema".