Luís Castro: «Chave da vitória foi a reação à expulsão»

Luís Castro, treinador do V. Guimarães, analisou a vitória desta quarta-feira no Bessa dizendo que a reação à expulsão foi determinante."A chave da vitória esteve na forma como nós reagimos após a expulsão, porque ganhámos, porque se tivéssemos perdido, já tinha sido uma má reação. O futebol é visto assim, pelo resultado, mesmo que a equipa tivesse tido a mesma atitude. Quando ficámos sem uma unidade no meio, tivemos de juntar o André André ao Wakaso e de baixar os nossos alas, ficámos com uma linha de quatro e tivemos um problema até ao intervalo, que foi aquele espaço entre a nossa defesa e essa linha de quatro do meio, o que permitia que alguns jogadores do Boavista se metessem entre essas linhas. Ao intervalo, fizemos essa retificação, mas sem recuar a última linha, porque preferimos dar profundidade ao adversário do que dar-lhe esse espaço entre as duas linhas de quatro. Ao fazermos isso, nunca deixámos de ter a baliza do Boavista na nossa cabeça, tanto assim que fomos lá várias vezes e que a posse de bola ficou-se pelos 52 contra 48 por cento.""Pêpê [que substituiu André André ao intervalo por lesão] trabalha muito ao longo da semana e cumpriu na íntegra tudo o que lhe foi pedido. É um jogador de gestão de bola, um grande pivô.""O segredo da vitória foi termos trabalhado muito até hoje, o que nos permitiu estar há 11 jogos seguidos sem perder. Não há segredos, as vitórias são sempre assentes em trabalho. Percebi que iriam estar em confronto duas equipas com grande organização defensiva e que as oportunidades de golo não seriam em grande número. Portanto, o resultado iria ser apertado."