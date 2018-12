Luís Castro: «Contámos com uma grande determinação e compromisso»

Luís Castro, treinador do V. Guimarães,"Depois do 1-0 temos duas ou três situações para fazer o 2-0, mas não concretizámos. O 1-0 alimenta sempre o jogo de forma diferente do que o 2-0 e o Desportivo [de Chaves] tentou sempre chegar ao empate. Tudo o que eram bolas paradas, em qualquer zona do campo, o adversário colocou sempre a bola 'em cima', ganhou a maioria dos ressaltos e segundas bolas, o que permitiu finalizações, principalmente de fora de área. Não estivemos bem posicionados no nosso ataque, pois nos últimos 20 minutos devíamos ter tido um tempo de ataque superior. Não tivemos tanto quanto queríamos e o jogo ficou partido, pois perdíamos muito a bola e os jogadores iludiram-se pelo espaço que havia. Felizmente contámos com uma grande determinação e compromisso da equipa, que resultou no quarto jogo sem sofrer golos, e aumentámos para oito o número de jogos sem perder. Isso alimenta-nos muito e dá-nos muita esperança para o futuro".