O V. Guimarães garantiu a contratação de Luís Castro por duas temporadas, cumprindo assim um sonho antigo do presidente, Júlio Mendes. O técnico que na pretérita temporada orientou o Chaves chega ao Berço para suceder a José Peseiro, dando início a um ciclo que a SAD pretende que seja marcado por uma grande ambição no sentido de ser garantida uma aproximação aos lugares cimeiros da classificação.

O acordo com Luís Castro, de 56 anos, foi facilmente concluído, mas as negociações com os flavienses arrastaram-se no tempo, dado que estava em causa uma indemnização global de 450 mil euros por toda a equipa técnica (300 mil pelo líder e mais 50 mil por cada um dos três adjuntos). Este domingo, após novas movimentações intensas e mais uma reunião entre as partes, surgiu finalmente o fumo branco.

Continuar a ler

Um cenário que confirma o que Record escreveu, dando conta que Miguel Cardoso se mostrou indisponível para aceitar a proposta do V. Guimarães, deixando Luís Castro como única alternativa na agenda de Júlio Mendes e dossiê que estava prestes a ser dado como fechado. Os contornos do negócio ainda não foram divulgados, mas é certo que o presidente honorário do Chaves, Francisco Carvalho, desde os primeiros contactos fez questão de frisar que não abdicava de qualquer verba, recusando mesmo ofertas de jogadores por parte dos vitorianos. De resto, estando limadas praticamente todas as arestas, Luís Castro poderá ser apresentado oficialmente ainda hoje, começando de imediato a trabalhar.



Projeto para fazer o Vitória crescer



Na sequência de uma cerrada campanha eleitoral, que terminou com o seu triunfo, Júlio Mendes prometeu que o novo mandato seria norteado pelo objetivo de fazer o Vitória crescer. Luís Castro, por sua vez, falhou o apuramento europeu tanto no Rio Ave, como pelo Chaves, depois de ter abandonado a formação portista onde foi campeão da 2.ª Liga pela equipa B. No seu currículo consta uma passagem pelo V. Guimarães enquanto jogador, na década de 80, durante duas temporadas nas quais apenas realizou um jogo para o campeonato. Agora, no banco, o desafio é claro e passa por garantir maior competitividade e melhoria estrutural. Transitam consigo os adjuntos Vítor Martins, Vítor Severino eFilipe Çelikkaya.

Autores: Vítor Pinto e Pedro Malacó