Luís Castro: «Detalhe? Perdemos por falta de eficácia»

O técnico Luís Castro ficou desapontado pelo Vitória de Guimarães não conseguir atingir as meias-finais da Taça de Portugal e apontou a falta de eficácia como o fator decisivo na derrota (1-0) frente ao Benfica . "É duro, não só por ter sofrido o golo depois de ter estado tanto tempo sem sofrer nesta competição. Fomos uma equipa com muito carácter e queriamos passar a eliminatória. Não conseguimos devido ao golo do João Félix, mas não foi por falta de trabalho. Ao longo de todo o tempo demonstrámos o que queriamos do jogo. Se chamarmos detalhes ao facto de rematarmos na segunda parte e o Benfica não.. pronto vamos por ai. Mas foi mais do que um detalhe. As aproximações à baliza do Benfica foram muitas… podemos chamar detalhe. Eu chamo falta de eficácia", disse, demonstrando estar já focado no jogo da próxima sexta-feira frente aos encarnados, desta feita para o campeonato."Interessa-nos analisar o desempenho no jogo de hoje para melhorarmos para o próximo jogo. Temos que recuperar os jogadores. A equipa entrega-se ao trabalho com qualidade de jogo e isso deixa-me muito satisfeito", afirmou.