Luís Castro e a cobiça do Reading: «Amanhã irei falar»

Luís Castro, treinador do V. Guimarães, falou sobre o interesse do Reading na sua contratação. O técnico admitiu estar "inquieto" com a situação, isto depois de ter vencido em casa o Rio Ave por 3-2."Neste momento, estou inquieto eu, a administração e os adeptos. Amanhã [na segunda-feira], irei falar. Não faria sentido algum proferir qualquer declaração sobre o assunto sem sentar com a administração e com a família e conversar. Puxei o jogo com o Rio Ave para a frente de tudo o que estava a acontecer. Foi com muito entusiasmo que eu, os jogadores, a estrutura e a massa adepta nos focámos no jogo com o Rio Ave. Não fazia qualquer sentido desviar-me desse foco. Agora, vamos saborear um pouco a vitória. Amanhã [segunda-feira], voltamos ao trabalho, porque resolver um problema destes também é trabalhar"."A equipa tem dado respostas muito positivas a momentos extremamente difíceis. Em momentos em que está por baixo no jogo, consegue voltar ao jogo e superiorizar-se. Muitas vezes, a tendência do jogo é muito difícil de inverter. Somos uma equipa adulta e já capaz de fazer coisas muito boas. A nossa equipa tem entrado [em campo] com oito, nove jogadores que não estavam no ano passado. O Rio Ave é uma equipa muito forte, muito boa, que estava no quinto lugar connosco. Fomos mais felizes, mas trabalhámos muito para isso. Jamais se pode falar em justiça no futebol, porque ela está nos golos que se marcam e se sofrem. Foi um bom jogo, com as duas equipas a tentarem tirarem o máximo de espaço no último terço [do relvado]. Fomos sustendo o jogo do Rio Ave, a não ser num período em que a equipa se desuniu um pouco, antes de voltar ao jogo."Porque o nosso tempo de ataque, com o André e o Tozé, era muito rápido, o que fazia com o que o Rio Ave não baixasse as linhas e mantivesse as referências no ataque. O Pepê gere muito bem essa situação. Começámos a ter mais tempo de bola no meio-campo do Rio Ave e chegámos ao 3-2."