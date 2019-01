Luís Castro e a mudança de treinador no Benfica: «Nada mexerá com os nossos objetivos»

Luís Castro tem sido um dos nomes referidos como estando na lista do Benfica para suceder a Rui Vitória. Em conferência de imprensa este sábado, o técnico vimaranense disse não ter nada a comentar sobre o assunto e deixou uma garantia:"Nada mexerá com os nossos objetivos".A conferência de imprensa arrancou com um aviso do diretor de comunicação do V. Guimarães no sentido que só seriam respondidas as questões relacionadas com o encontro com o Belenenses (domingo às 15 horas), remetendo qualquer consideração sobre o assunto para a administração. Ainda assim, Luís Castro acabou por fazer um comentário."Não posso dizer nada mais depois do que foi dito pelo director de comunicação. Não queria proferir qualquer declaração. Não mexe nada, nada, nada com a preparação do jogo. Estamos muito focados no jogo, respeitamos muito o futebol, a massa associativa, a Administração, a nossa profissão. Nada nunca mexerá com os objectivos para um jogo. Estamos todos muito, muito focados no objectivo do próximo jogo", frisou.Luís Castro disse acreditar que o V. Guimarães vai fazer um "bom resultado" com o Belenenses."Vamos a jogo claramente para retificar o último resultado. Sabemos que o Belenenses também quer fazer o mesmo. É uma equipa que só perdeu com os três primeiros classificados da tabela [FC Porto, Sporting e Sporting de Braga] até agora. Mas, vamos querer fazer um bom jogo e um bom resultado", disse, na conferência de antevisão à partida marcada para as 15:00, no Estádio Nacional.O treinador assumiu que a equipa vimaranense perdeu várias vezes os "equilíbrios defensivos" frente ao Nacional e, por outro lado, atacou quase sempre com "sofreguidão", tendo recorrido demasiadas vezes ao jogo direto."Não nos encontrámos. Fizemos um jogo dedicado, mas sem a qualidade que nós queríamos", admitiu.