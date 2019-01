Luís Castro e a tática para o dérbi com o Moreirense: «Sempre com a baliza nos olhos»

O treinador Luís Castro realçou esta quarta-feira que o V. Guimarães precisa de recuperar a confiança, afetada pelas duas últimas derrotas na Liga NOS, para vencer o dérbi com o Moreirense, da 17.ª jornada.Após os desaires com Nacional e Belenenses - ambos por 1-0 -, a seu ver explicados pela inoperância do processo ofensivo e por "alguma infelicidade", o técnico admitiu que houve um "trabalho de moralização" do grupo, de forma a prepará-lo para bater, na sexta-feira, uma equipa que, graças à série de quatro vitórias que vive - a melhor de sempre na 1.ª Liga -, destronou os vitorianos do quinto lugar."O fundamental é retomarmos a confiança no caminho percorrido para chegar à vitória frente a um Moreirense competente. O [treinador] Ivo Vieira tem feito um trabalho fantástico. Isso leva a equipa de Moreira [de Cónegos] a estar no quinto lugar, um lugar muito procurado por nós, porque estamos em sexto", disse, na conferência de antevisão ao jogo, marcado para o Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.Apesar de ter reconhecido que o "aspeto mental" é, neste momento, o "mais debilitado" entre os seus jogadores, Luís Castro disse que o Vitória vai aparecer em campo a "querer construir jogo a partir de trás", "sempre com a baliza nos olhos", para alcançar o triunfo e igualar os 28 pontos de um adversário que, no seu entender, também vai apresentar em campo uma postura ofensiva.O timoneiro vitoriano reconheceu ainda que, face aos desempenhos até agora protagonizados pelos dois emblemas, os cónegos são "uma das grandes equipas" da prova e um rival na luta pelo quinto lugar, que pode dar acesso à Liga Europa, tendo ainda frisado que o valor de cada equipa se faz de trabalho e não de estatuto."Às vezes ouço que aquela instituição merece estar à frente da outra, por causa do estatuto, mas a vida faz-se da prática e não das palavras. Já é rival, porque é o nosso próximo adversário. Todos os nossos próximos adversários são rivais. Em termos de classificação, o Moreirense merece muita atenção pelo que tem feito", reiterou.O treinador rejeitou, porém, uma pressão maior associada ao jogo e à disputa do quinto lugar, uma vez que a pressão, disse, advém do facto de se querer sempre ganhar e sente-se sempre da "mesma forma" nas horas que antecedem o jogo.O duelo com o Moreirense inicia um ciclo de três jogos numa semana - os vitorianos vão receber depois o Benfica, para a Taça de Portugal, na terça-feira, 15 de janeiro, e para o campeonato, na sexta-feira, 18 -, mas o técnico realçou que a equipa vai ter capacidade para se gerir, havendo apenas a possibilidade de se ressentir fisicamente ao terceiro jogo.Luís Castro comentou ainda as notícias que o associaram ao Benfica, tendo dito que "quatro, cinco ou seis derrotas seguidas" podem "deitar por terra tudo o que fez de bom" ao serviço do Vitória e ditar a sua saída, e criticou também a "instabilidade" gerada nos plantéis e nas instituições pelo mercado de transferências de inverno, que, a seu ver, "não devia existir" ou ter uma duração máxima de cinco dias.O V. Guimarães, sexto classificado, com 25 pontos, recebe o Moreirense, quinto, com 28, às 21:15 de sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.