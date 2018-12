Luís Castro e a visita ao Bessa: «É uma final que queremos ganhar»

Cerca de um mês e meio depois da visita para o campeonato, o V. Guimarães regressa ao Bessa, esta quarta-feira, para defrontar o Boavista, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal.Ora, de acordo com Luís Castro, técnico vitoriano, esta será uma partida diferente da realizada para a Liga NOS, na medida em que "é a eliminar e garante a passagem aos quartos-de-final", algo que, sublinha, irá "marcar o jogo"."É um jogo extremamente complicado, que encaramos como uma final que esperamos ganhar. É um jogo num contexto muito difícil, mas temos sempre a esperança da vitória, que é aquilo que nos acompanha em todos os jogos que temos pela frente. O que é diferente é que vale o apuramento para os quartos-de-final, isso marca o jogo. É um jogo a eliminar, o que por si só traz mais exigência na forma como olhamos para ele", começou por dizer, numa conferência de imprensa realizada no Hospital da Senhora da Oliveira, aquando de uma visita à ala de pediatria daquela unidade de saúde.Assumindo que do "outro lado estará um adversário muito difícil", Luís Castro confessou estar à espera de um Boavista com outras características daquele que defrontou para o campeonato. "O Boavista aparece um pouco diferente, com três jogadores diferentes na equipa, que lhe dão um cariz diferente na abordagem ao jogo. Mas olhamos da mesma forma, com grande esperança de vencer o jogo, respeitando muito a nossa identidade", frisou.Questionado sobre possíveis mudanças no onze, o técnico vitoriano admitiu que irá fazer uma outra mexida, ainda que por razões distintas. "Vai haver uma outra mexida por opção, outra por obrigação. O Miguel deve estar na baliza e sai o Sacko por lesão. Olhamos para o jogo estando Sacko e Douglas ou não porque confio em todos os jogadores do plantel. Não é normal fazer mexidas no 11 quando encontro o equilíbrio na equipa, e demorou um pouco a acometer isso. Depois de encontrarmos o 11 pretendemos manté-lo o mais tempo possível", concluiu.