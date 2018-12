Luís Castro e o convite do Reading: «Não fazia sentido ficar por causa de dinheiro»

Luís Castro teve uma proposta do Reading, do Championship, mas decidiu ficar no V. Guimarães. O técnico explica que foi uma decisão ponderada em família, e que não se moveu por questões financeiras."Quando estamos ao serviço de uma instituição é natural que possamos ser contactados por outras instituições para representá-las. Quando isso acontece, refletimos, analisamos e tomamos uma decisão. Há vários parâmetros, a questão familiar, a questão financeira, a questão da carreira e a instituição que representamos. Represento uma instituição que é constituída por uma base social que a apoia, que tem uma estrutura que faz tudo para dar todas as condições para fazer evoluir o clube. Em contrapartida, estava uma instituição que me garantia uma saúde financeira boa para a família. Em família, chegámos à conclusão, juntamente com a Administração, que não seria a altura para sairmos. Quero deixar bem vincado que não esteve em conversa com a administração o contrato que tenho com o Vitória, mas sim o convite que tinha do Reading. Nunca esteve em discussão o meu contrato, se quisesse melhorar meu contrato sairia do Vitória, não tinha qualquer sentido ter deixado de ir e ficar por causa de dinheiro. O dinheiro não esteve em causa, esteve como fruto de análise mas não como elemento decisivo para a minha tomada de decisão. Sinto-me confortável porque tenho o apoio da Administração, o carinho dos sócios, um plantel que dá tudo todos os dias. Outras oportunidades irão aparecer, certamente.""Nesse dia tive uma reunião com a Administração e com a minha família, depois tomei a decisão. Acredito muito no que faço, nas pessoas que me envolvem, no objetivo do Vitória para o seu futuro, no apoio da sua massa-associativa, no fundo acredito em tudo o que dá segurança a um profissional para continuar o caminho.""Ao tomar esta decisão, não estou à espera de que quando perder três ou quatro jogos que não saia porque tomei esta decisão. Quando acontecerem ciclos negativos, se tiver que sair do Vitória, saio como é normal no futebol. Posso ter a margem de mais um ou menos um jogo, mas está bem instituído dentro de mim quais são as regras porque se rege o futebol. Não vou querer tirar dividendo desta situação, porque sabemos que é o treinador quem é colocado em causa. No plantel, as consequências são zero porque nunca abordei o tema com o grupo, sempre trabalhamos para o jogo com o Rio Ave e nesta semana também não falei de nada porque seguimos com o nosso foco principal, que é o jogo com o Aves. Jamais, enquanto líder, deixaria que coisas externas ao fundamental mexessem com o plantel."