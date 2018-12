Luís Castro e o Nacional: «Será uma correlação de forças»

Na antevisao à partida com o Nacional, o técnico explicou a receita atual do sucesso, mas garantiu que esta série de nada vale para este jogo em concreto.

"A equipa estabilizou no campeonato e nas provas em que está. Há umas semanas conseguiu estabilidade, quer a nível de prestação, quer a nível de resultados. Isso tem animado a equipa, mesmo sabendo dos desafios de cada jogo. Temos sempre a consciência de que, estando preparados, do outro lado está sempre uma equipa que quer o mesmo que nos. É nessa perspetiva que vamos à Madeira, conscientes da dificuldade do jogo e conscientes da qualidade do Nacional", começou por dizer, antes de apontar as principais armas da equipa de Costinha.

"Cada treinador, em cada jogo, olha para o adversário, analisa-o e depois monta uma estratégia para abordar o jogo. Sabemos que o Nacional tem o Kalindi e o Camacho na direita e o lado esquerdo com o Nuno campos e o Witi, que trabalham muito bem nas alas, com o Jota a aparecer no apoio e com o Róchez com muita mobilidade. E como nós sabemos disto, o Costinha também sabe sobre nós. Isso são coisas que nos treinadores sabemos. E por isso, estamos sempre dependentes da inspiração na equipa no momento. Vai ser difícil o Nacional travar o Vitória e vice-versa. Vai haver uma correlação de forças que vamos tentar desequilibrar para o nosso lado", referiu.

Este jogo diante do Nacional está agendado para dia 2, uma data complicada por surgir na sequência da entrada no novo ano, mas esse é um dado que não preocupa Luís Castro.

"Tivemos uma semana padrão. Trabalhámos cinco dias e estamos preparados. Se algo correr mal, não será por falta de preparação. Acredito no compromisso dos meus jogadores", manifestou.

Face à lesão de André André, Luís Castro recorreu a Pêpê para preencher a vaga deixada no meio-campo. Questionado sobre a boa entrada do médio em cena, o técnico confessou não estar surpreendido.

"Os jogadores trabalham sem ser debaixo das vistas de quem escreve e comenta. Mas, por vezes, por muita qualidade que vejamos nos jogadores, eles têm uma concorrência muito forte no plantel. Mas estão preparados. Foi o caso do Pêpê, do Dodô. Eles vão demonstrando o que eu venho dizendo, que tenho um grupo fantástico", apontou.

O V. Guimarães atravessa uma série de 12 jogos sem perder em todas as competições, depois de um arranque complicado e que deixou a equipa de Luís Castro em situação difícil.