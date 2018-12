Luís Castro: «Estamos ainda uma equipa muito intermitente»

O treinador do Vitória de Guimarães, Luís Castro, frisou esta segunda-feira que a equipa da I Liga está em crescimento e sente mais conforto pelos pontos recém-conquistados, mas é ainda inconstante a nível exibicional.Invicta há mais de dois meses, a turma vitoriana venceu os últimos três jogos oficiais, não sofreu golos nos últimos quatro e subiu hoje ao quinto lugar do campeonato, após a derrota do Rio Ave com o Sporting (3-1), em jogo da 11.ª jornada, mas o técnico lembrou que, apesar dos progressos, a sua equipa tem "muito caminho a percorrer" a nível de "qualidade de jogo"."Estamos ainda uma equipa muito intermitente. Ainda somos uma equipa que, em determinados momentos, deixa partir jogo. Mas estamos num caminho. Já sinto a equipa muito mais forte em cada jogo que aborda", disse, antes da sétima edição da gala do clube, em curso no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães.O treinador realçou que os pontos recém-conquistados dão mais "conforto" e "confiança" a um plantel que se tem aplicado muito em "jogos de elevada dificuldade" e que deseja qualificação para a Liga Europa, "um dos objetivos" definidos no início da época.O 'timoneiro' elogiou ainda o "espírito vitoriano" dos 46 sócios que, antes da gala, foram agraciados pelos 50 anos de filiação ao clube e dos 216 que receberam uma distinção pelos 25 anos de filiação."São hoje distinguidos homens e mulheres que se têm dedicado à causa vitoriana. É um momento de exaltação", disse.