Luís Castro: «Falhámos por completo o objetivo»

Luís Castro, treinador do V. Guimarães, lamentou a forma como a sua equipa concedeu um empate caseiro ( 2-2 ) diante do Nacional, sofrendo dois golos nos instantes finais."Pelo facto de termos perdido dois pontos na parte final do jogo, pode-se dizer que falhámos por completo o objetivo. Ao longo de todo o jogo, tivemos sempre a baliza do Nacional como objetivo de chegada. Essa foi a grande virtude da equipa ao longo do jogo. Teve de defender quando o Nacional o obrigou, mas nunca deixou de sair para o ataque. Chegámos com naturalidade ao 2-0, mesmo com muitos minutos a jogar com menos um. E foi de forma inesperada que sofremos os dois golos nos últimos minutos. Retardámos ao máximo a saída do [Alexandre] Guedes, que estava diminuído fisicamente. Não se notou em campo que estávamos com menos um jogador, devido ao grande sacrifício, ao grande compromisso e ao grande espírito de união dos jogadores", analisou o técnico dos minhotos."Entrámos para a jornada a não dependermos de nós para chegarmos ao quinto lugar e passámos a depender de nós. Mas queríamo-lo fazer através do caminho da vitória e não de um empate bastante amargo, face àquilo que se passou", disse, referindo-se à luta pela Liga Europa.