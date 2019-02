Luís Castro: «Fase pouco racional»

Confrontado com o facto de a sua equipa se ter atrasado na luta pelo 5º lugar, o treinador do V. Guimarães lembra que ainda há 11 jornadas para terminar a prova. "Mesmo que faltassem duas jornadas ainda era possível. O campeonato vai até ao fim. Tudo pode virar-se ao contrário de um momento para o outro e vamos jogar sempre para ganhar o próximo jogo." Sobre o 1-1 no Bonfim, Luís Castro salientou o domínio exercido nos 45 minutos iniciais. "Fizemos uma boa primeira parte. Dominámos completamente. O V. Setúbal reagiu na segunda, fazendo jogo direto. Perdemos bolas e o jogo entrou numa fase emocional e pouco racional da nossa parte, ao contrário do que fizemos no primeiro tempo", disse. "Queríamos as referências do adversário muito mais baixas, mas não conseguimos porque o jogo entrou em transições", admitiu, ainda.