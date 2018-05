O V. Guimarães garantiu a contratação de Luís Castro por duas temporadas. O técnico que na pretérita temporada orientou o Chaves chega ao Berço para suceder a José Peseiro, dando início a um ciclo que a SAD pretende que seja marcado por uma grande ambição.O acordo com Castro foi facilmente concluído, mas as negociações com os flavienses arrastaram-se, dado que estava em causa uma indemnização global de 450 mil euros por toda a equipa técnica. Este domingo, após novas movimentações intensas e mais uma reunião entre as partes, surgiu finalmente o fumo branco.Um cenário que confirma o queescreveu na sua edição em papel deste domingo, dando conta que Miguel Cardoso se mostrou indisponível para aceitar a proposta do V. Guimarães, deixando Luís Castro como única alternativa na agenda de Júlio Mendes.

Autor: Vítor Pinto