Luís Castro: «Lutou-se mais do que o que se jogou»

Luís Castro considera que as condições atmosféricas e do relvado acabaram por dificultar a tarefa do V. Guimarães em casa do Aves. O treinador dos vitorianos diz que foi sobretudo um jogo de luta, que criou um desgaste maior na sua equipa."O nosso objetivo era ganhar, mas as condições eram complicadas, com muito vento, muita chuva e o relvado muito degradado. Lutou-se mais do que o que se jogou.Tivemos uma fase em que podíamos ter chegado ao 2-0 e tudo poderia ser diferente, mas não conseguimos e, depois, fomos infelizes na forma como sofremos o empate.O Aves teve uma entrada forte e conseguiu ter supremacia nos primeiros 10 minutos, mas, quando nos adaptámos, tomámos conta do jogo. Fomos penalizados de forma inesperada com um golo na nossa melhor fase, mas, ao longo do jogo, senti que a equipa nunca voltou as costas àquilo que era o nosso objetivo e o nosso compromisso.Foi um jogo extremamente desgastante, em que tivemos de nos entregar por completo, como é normal nos meus jogadores. Até ao jogo de quarta-feira (para a Taça de Portugal), a fadiga vai sair de certeza e prepararemos bem o jogo do Bessa, que também é muito importante para nós", disse.