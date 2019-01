Luís Castro: «Merecíamos muito mais»

Luís Castro, treinador do V. Guimarães, lamentou na Sport TV a derrota desta sexta-feira diante do Benfica sublinhando que a sua equipa esteve sempre por cima do jogo e merecia outro resultado."Merecíamos muito mais, foi evidente. Não há dúvida do que fizemos ao longo de todo o jogo. É uma fotocópia do último resultado mas não em termos do que foi o jogo. Foi totalmente diferente. No último encostámos as linhas mais atrás e hoje jogámos todo o jogo com bloco alto, pressionámos sempre à saída de bola do Benfica. Conquistámos muitas bolas, conseguimos entrar por um lado e pelo outro, situações de golo, um domínio forte ao longo de todo o jogo. Na segunda parte nunca nos demos por satisfeitos com o empate, mas pronto, a desilusão é algo que está comigo enquanto líder do grupo. E retrata bem o que foi o jogo, em função de tudo o que fizemos e deste apoio fantástico.""Sim. Quando disse que ia apresenta um Vitória melhor, era mais intenso. Porque acho que havia uma dívida para connosco mesmos do que tinha acontecido, mas não conseguimos saldar. Ficámos pelas intenções no resultado, mas em jogo jogado ficámos no que tínhamos comprometido para o jogo. Foi uma equipa que procurou ser fiel aos princípios. Perante um candidato ao título estivemos muito por cima do jogo. O Benfica igualou algumas das estatísticas nestes últimos minutos em função de termos ficado praticamente reduzidos a 10. Continuámos a tentar pressionar alto mas já nos faltava uma unidade.""A nota do jogo é negativa porque perdemos o jogo. Não podemos esconder-nos em exibições. Tenho de assumir que a vida do treinador depende de resultados e de mais nada. Podemos fazer exibições como a de hoje pelo campeonato fora, mas se não ganharmos, não contam para nada."