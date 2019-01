Luís Castro: «Não estivemos tão bem na estética mas fomos eficazes»

Luís Castro analisou a partida desta sexta-feira diante do Moreirense explicando que algumas coisas não correram bem na sua equipa, apesar da vitória frente aos cónegos."Era importante termos ganho o jogo como ganhámos e jogar bem. Não estivemos tão bem no jogo no que à estética diz respeito, mas estivemos eficazes. Não deixámos criar situações de golo iminente, tivemos boas ocasiões para fazer. Tivemos uma na 1.ª parte para dilatar e que dava a tranquilidade. Houve muitos momentos bons, mas foram intermitentes, foi mais tempo sem o jogo coordenado. Andámos com médios interiores muito encostados aos corredores e não tivemos jogo interior. Foi na ligação à frente o nosso maior problema. Criávamos a superioridade e não tínhamos continuidade nas zonas interiores. Mas sim, era importante voltar à vitória depois de um ciclo grande de vitórias, seguido de duas derrotas. A equipa andou ansiosa e nervosa, tentei tranquilizar mas sem retirar a intensidade de jogo forte através de aceleração e passe que conseguimos ter em determinados momentos, mas não de forma contínua.""Já tínhamos tido uma situação assim no Bessa, em que ficámos com 10 ainda na primeira parte. Pretendíamos com a dupla alteração refrescar. O Sacko estava com problemas defensivos e o Pêpê e Ola John não estavam a conseguir segurar o triângulo do Moreirense. As alterações foram para reforçar, colocámos Tyler a jogar na profundidade para conseguir encostar a defesa do Moreirense atrás e não deixar sair. Fomos traídos num lance em que o Tozé foi descuidado , mas a equipa soube sofrer, tem sido uma equipa muito dedicada e hoje foi um desses exemplos.""Levou uma pancada forte que o limitou. Tentámos recuperá-lo ao intervalo e ele foi ver como estava. Não aguentou e tivemos de substituir pelo Óscar, que tem trabalhado muito."