Luís Castro: «Nunca perdemos de vista a baliza do adversário»

Luís Castro mostrou-se satisfeito com o triunfo deste domingo diante do Sporting, dizendo na Sport TV que a sua equipa poderia até ter marcado mais golos se tivesse definido melhor alguns lances."Os resultados no futebol são o que são. Aceitamos o resultado e bem, uma vitória que nos dá três pontos. Dilatar a vitória não faz parte do meu comentário normal. Criámos várias oportunidades, podíamos ter definido melhor e isso expressaria de forma diferente [o resultado]. Interessa perceber como é que a equipa esteve em campo. Tinha dito antes que tínhamos de levar o jogo para onde queríamos. Fizemos isso mais na primeira parte. Na segunda jogámos mais em transições, mas estivemos muito bem. Na primeira parte jogámos com a linha mais alta, não deixámos que o Sporting fizesse cruzamentos. Estivemos sempre estáveis, não permitimos futebol interior ao Sporting. Na segunda parte também o fizemos mas de forma mais baixa. Nunca perdemos de vista a baliza do adversário. Uma grande vitória da nossa equipa, os meus jogadores estão de parabéns, não por hoje, mas como têm trabalhado ao longo dos treinos. Muitas vezes ficamos só pelo jogo e não olhamos mais fundo. É um balneário fantástico, encanta-me olhar para eles e massa adepta e vê-los felizes.""Às vezes queremos chegar aos outros e desejamos que fracassem. O caminho a percorrer é crescer. O mundo do futebol acha que são mais fortes do que nós, por isso cabe-nos trabalhar. Acho que estamos ao pé deles, o mundo do futebol acha que não. Temos de mostrar que não é assim. Estamos há 12 jogos sem perder. É motivo de felicidade para todos. Às vezes olhamos para o campo e vemos jogadores a correr, mas por trás está uma estrutura. Permite-nos desenvolver este trabalho.""Desejar a toda a massa adepta um Natal muito feliz, estendendo a todos os adeptos."