Luís Castro: «Podíamos ter avolumado o resultado»

Luís Castro era um treinador feliz após o triunfo deste sábado do V. Guimarães, em casa, sobre o Portimonense (2-0), pela forma como os seus jogadores se apresentaram em campo."Na 1ª parte, o jogo ficou partido por um ou outro mau posicionamento da equipa. Na 2ª estivemos melhores e podíamos ter avolumado ainda mais o resultado", referiu o técnico, que ainda comentou a contestação dos adeptos no início do jogo: "Respeito a opinião dos adeptos, mas é com esta qualidade de jogo e esta atitude dos jogadores que queremos continuar o nosso caminho."O facto da equipa não ter sofrido golos foi outro aspeto do agrado do treinador: "Continuámos a ser uma das melhores equipas a nível defensivo. Gostei do que vi. Sinto-me motivado em ir todos os dias para o relvado. Estamos todos muito focados. Sinto que somos cada vez uma melhor equipa". Os vimaranenses são a quarta melhor defesa do campeonato.Alexandre Guedes voltou aos golos dois meses depois (tinha marcado pela última vez nas Aves, a 15 de dezembro) e Luís Castro fez uma avaliação individual ao avançado. "Abro uma exceção para dizer que o Guedes ao longo do tempo foi um jogador de total entrega no treino e no jogo. Ele tem sido incansável na dedicação. Aprecio muito aqueles que se dedicam por inteiro à profissão", finalizou.