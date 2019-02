Luís Castro procura repetir proeza de... Sérgio Conceição

O FC Porto tem sido um visitante indesejado no D. Afonso Henriques e nos últimos 15 jogos para o campeonato, o Vitória apenas conseguiu vencer numa ocasião. Foi em 2015/16, tendo valido um golo de Bouba Saré para a equipa, então orientada por... Sérgio Conceição, superar os dragões de Rui Barros.

Ora, assim sendo, é a proeza do atual treinador do FC Porto que Luís Castro pretende igualar, voltando a bater um dos grandes do futebol português no Castelo, à semelhança do que já fez esta época frente ao Sporting. Em 2015/16, o jogo entre minhotos e portistas foi antecedido de grande polémica, uma vez que os dragões estavam à procura de treinador e o nome de Sérgio Conceição foi dos mais falados na altura para render Julen Lopetegui. A mudança acabou por não acontecer e, no final da partida, o agora técnico do FC Porto surgiu emocionado na sala de imprensa e admitiu que o clima criado em redor do jogo foi muito complicado de gerir. De qualquer das formas, o Vitória saiu vencedor, num encontro onde foi superior e onde Bouba Saré, com ajuda de Iker Casillas, resolveu.

E se é certo que Luís Castro pretende hoje imitar Sérgio Conceição, não esquecer que o técnico dos vimaranenses conhece a receita para bater os atuais campeões nacionais. Prova disso foi o jogo da 1ª volta do campeonato, com o Vitória a gelar o Dragão com um triunfo por 3-2.