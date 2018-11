Luís Castro quer um "jogo de respeito" frente ao Boavista para a Taça de Portugal

O treinador do V. Guimarães, Luís Castro, disse esta sexta-feira que quer sair vitorioso de um jogo que deseja de "festa" e de "respeito" com o Boavista, para os oitavos de final da Taça de Portugal. No rescaldo do sorteio decorrido na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico vitoriano realçou que a equipa está "feliz" por ter chegado aos oitavos de final - bateu, até agora, o Valenciano (7-0) e o União da Madeira (2-0) - e por encontrar uma "instituição rival há muitos anos", tendo ainda dito que o objetivo é seguir em frente na prova."Esperemos que seja um jogo forte, um jogo de Taça e também de festa, em que possamos sair vitoriosos, tendo respeito por aquilo que é o nosso futebol e tendo respeito pelo futebol do Boavista", disse, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo com o Desportivo de Chaves, para a 11.ª jornada da Liga.Numa eliminatória que vai decorrer entre 18 e 20 de dezembro, os vimaranenses vão defrontar os axadrezados pela sétima vez para a 'prova rainha', depois de três vitórias, duas derrotas e um empate.Uma dessas partidas foi a final de 1975/76, ganha pelo Boavista (2-1), no antigo Estádio das Antas, no Porto.