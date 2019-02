Luís Castro responde a Francisco J. Marques: «Foi só mais um episódio»

Luís Castro respondeu na conferência desta manhã às acusações de antijogo de Francisco J. Marques . "Estou consciente do fenómeno onde estou envolvido. Se me pergunta se me espantei, não. Somos uma equipa muito honesta, digna e profissional, que vamos a jogo e gostamos de jogar. Fizemos uma média de 57 minutos de tempo útil, que é a média do FC Porto nos seus últimos dez jogos. Fomos uma equipa que ao longo do jogo se dedicou por completo, que revelou aqui e ali dificuldades porque estávamos a jogar com uma equipa poderosa. Observei as imagens dos guarda-redes e tudo normal, as duas equipas tentaram sair a jogar de trás e ambas tentaram evitar que a outra não quisesse. Tanto o Iker como o Douglas tiveram que fazer isso. As coisas aconteceram de forma natural. Infelizmente tivemos a lesão do Guedes e o FC Porto a do Marega. Lesões essas que levaram a algum tempo de assistência. Qualquer um deles são jogadores, à semelhança dos outros que estiveram em campo, muito dignos e honestos na sua profissão. Infelizmente para o Marega o tempo de recuperação dele vai ser maior do que o do Guedes, que a suspeita de traumatismo craniano não se revelou muito forte. As declarações são da responsabilidade de quem as profere. A mim não me causa qualquer estranheza, foi só mais um episódio", afirmou esta quinta-feira na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela, agendado para sábado às 20H30.E prosseguiu, com a análise ao adversário desta 21.ª jornada. "É um jogo onde queremos somar pontos. Contra uma equipa que está na metade mais baixa, mas que ainda no ultimo jogo produziu um futebol muito agradável. Está estável, tem tido ao longo da época alguns momentos altos e outros não tão bons. Acontece com todos. Espero um jogo difícil, mas a nossa equipa preparou-se bem".