Luís Castro: «Resultado acaba por ajustar-se»

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

O treinador do Vitória de Guimarães, Luís Castro, ficou satisfeito com o empate alcançado diante do FC Porto e afirmou que o resultado acaba por se "ajustar". "A primeira parte foi equilibrada durante 35 minutos. Os últimos dez minutos fomos dominados pelo FC Porto. Mas nos primeiros 35 minutos conseguimos pressionar alto. Conseguimos andar no meio campo do FC Porto. É uma equipa forte, competente. Sabíamos que ia ser uma batalha dura. Os meus jogadores entregaram-se por completo. Na segunda parte baixamos as linhas e tentamos sair em contra-ataque. Os últimos minutos, o FC Porto voltou a exercer uma pressão forte sobre nós. Penso que foi um jogo forte, um jogo de campeonato. O resultado acaba por ajustar-se", disse o técnico de 57 anos, referindo que as contas se fazem no final da competição."Quando lançamos um jogo é sempre para ganhar. Também sabemos que somos a terceira defesa menos batida do campeonato, que uma das nossas grandes valias é a defesa. Mas fomos competentes a defender e a atacar, mesmo que não tenhamos conseguido o golo. Entregamo-nos completamente ao jogo e isso deixa-me satisfeito. O nosso objetivo é ganhar cada jogo. Faremos tudo por tudo para que isso aconteça em cada jornada. No final faremos as contas. No final responderei sobre aquilo que foi feito durante o campeonato… o bom e o mau", concluiu.