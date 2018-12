Luís Castro sobre o Reading: «Tudo o que possa dizer só o farei na segunda-feira»

Luís Castro foi confrontado, em conferência de imprensa, com o interesse do Reading na sua contratação. O clube do Championship, o segundo escalão do futebol inglês, estará disposto a pagar a cláusula de rescisão do treinador "A minha cabeça está totalmente direcionada para o jogo com o Rio Ave e tudo o que possa dizer só o vou fazer na segunda-feira, que é o meu dia livre e em que estou totalmente à vontade para abordar todas as questões que sejam fora do Vitória", afirmou.O treinador, de 57 anos, não se mostra preocupado com as interpretações que possam ser feitas das suas palavras citadas anteriormente."Na minha vida sempre caminhei com a minha consciência, não caminho com aquilo que os outros pensam, ou não. O que os outros pensavam quando andava no distrital não me interessava, o que pensavam quando andava na 3.ª divisão não me interessou para nada, aquilo que pensam os outros quando estou na 1.ª Liga não me interessa para nada. Só me interessa a minha consciência, o que faço no dia a dia. Dedico-me por completo ao meu trabalho e profissão", atirou.