Luís Castro: «Sporting? Teremos de estar ao nosso melhor nível»

O V. Guimarães vive um momento de maior fulgor na temporada, como comprovam os 11 jogos consecutivos sem perder e as cinco vitórias nos últimos seis encontros, mas, para Luís Castro, esses são dados que pouco interessarão na receção ao Sporting, este domingo.De acordo com o técnico vitoriano, essa série faz "parte do passado" e o foco do coletivo da Cidade Berço deve estar só e apenas no triunfo porque o desafio se adivinha "de exigência máxima"."Não olhamos para o jogo contra o Sporting para fazer continuar no tempo o que conseguimos até agora. É um jogo com um grau de exigência máxima e temos de estar ao nosso melhor nível para responder de forma positiva para vencê-lo. Não queremos vencer porque estamos há 11 sem perder, isso é passado. O que nos alimenta é o futuro, o jogo com o Sporting, que também tem vindo a fazer um grande campeonato. Temos de ser rigorosos, competentes e abordar o jogo com a serenidade e responsabilidade que nos é característica", começou por dizer Luís Castro, antes de frisar que este será um jogo complicado para ambas as formações."São duas equipas num bom momento. Temos de nos preocupar com o adversário, como o Sporting se tem de preocupar connosco. Se o Sporting vem de sete vitórias consecutivas, nós nos últimos seis jogos temos cinco vitórias. A dimensão psicológica das duas equipa está ao mais alto nível. A forma como os jogadores, treinadores e massas associativas olham para este jogo é positiva. Não há nenhuma equipa perturbada neste momento porque tem um rasto de incapacidade. Sendo assim, sabemos o que nos espera e o Sporting sabe o que o espera, um jogo difícil para ambas as equipas", acrescentou.O Sporting de Keizer tem-se revelado uma ameaça para as balizas adversárias, somando 30 golos e sete vitórias nos últimos sete encontros. Confrontado com esses dados e questionado se este será um grande teste para os leões, Luís Castro desvalorizou."Não tenho de perceber se é grande teste para o Kaizer ou não, se é um grande teste para o Sporting, se é um grande teste para o Vitória. São ingredientes que correm de forma paralela ao jogo. O que nos interessa é o que temos de fazer. Somos expostos de forma permanente, temos de mostrar sempre o que valemos em cada momento da época. Muitas vezes quer-se fazer crer que determinados jogos são exames, mas no futebol o exame é permanente, não há jogos mais difíceis ou fáceis. Ainda não vim a uma conferência em que dissesse que o jogo seria num contexto de facilidade, não há um único jogo em que o treinador possa dizer isso", sublinhou, detalhando, de seguida, sobre os aspetos que poderão fazer a diferença no decorrer da partida."A capacidade que cada uma das equipas vai ter de ultrapassar os problemas que a outra lhe colocar. Temos quatro momentos do jogo, os esquemas tácticos, que se incorporam no momento ofensivo e defensivo. Temos de ser competentes em todos os momentos, a equipa que menos rigor e competência tiver claramente será a equipa que está mais perto de perder o jogo. Muitas vezes basta-nos ser competentes em cinco minutos para se ganhar um jogo, na marcação de um livre, um canto, um pontapé de fora da área. Uma das coisas que mais me custa é estar a fazer futurologia, é muito melhor falar depois. Não faço ideia nenhuma do que vai acontecer no jogo, sei que estamos preparados, vamos estar muito rigorosos, ambiciosos, para tentar aquilo que pretendemos, que é ganhar o jogo", concluiu.