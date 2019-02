Luís Castro: «Temos de estar num dia muito bom para conseguir um bom resultado frente ao FC Porto»

O treinador Luís Castro realçou esta sexta-feira que o V. Guimarães tem de ser forte tanto na defesa como no ataque, para pontuar diante do FC Porto, em jogo da 20.ª jornada da I Liga.Quinta classificada, com 31 pontos, a turma vimaranense recebe no domingo uma equipa que, além de liderar o campeonato (49), vive uma série de 24 jogos oficiais consecutivos sem derrotas e que, para o técnico, é "extremamente forte em todos os momentos do jogo", exigindo que os seus pupilos estejam ao seu melhor nível."Como é que podemos ter sucesso? Olhando para nós, fazendo evoluir o momento ofensivo de forma eficaz e defendendo com eficácia. Essas dinâmicas vão estar em jogo, juntamente com os esquemas táticos [bolas paradas], algo em que o FC Porto aposta muito. Vamos ter de estar num dia muito bom para conseguir um bom resultado", disse, na conferência de imprensa de antevisão à partida agendada para as 20:00.O timoneiro vitoriano considerou mesmo os dragões a melhor equipa portuguesa, quer pelo lugar que ocupam no campeonato, quer pelo trajeto "imaculado" na fase de grupos da Liga dos Campeões, e salientou alguns dos pormenores em que a equipa treinada por Sérgio Conceição sobressai."Nunca sabemos o que o jogo pode ser, mas há coisas padrão no FC Porto. O ataque à profundidade nas costas da linha defensiva é constante. A pressão após a perda de bola é também muito eficaz", disse.O técnico reconheceu, por isso, que a sua equipa tem de estar concentrada nas "tarefas defensivas", mas precisa, ao mesmo tempo, de saber variar o seu jogo ofensivo, explorando tanto o centro como as alas, e de estar sempre com os olhos na baliza do FC Porto."Não nos podemos desequilibrar defensivamente quando atacamos, mas é impossível jogar de forma diferente em relação ao que treinamos e colocar uma equipa permanentemente atrás, à espera que os 90 minutos passem", observou.Na primeira volta, os vimaranenses impuseram aos azuis e brancos a primeira das duas derrotas averbadas no campeonato, mas Luís Castro defendeu que as equipas estão hoje diferentes, "muito mais coordenadas" do que em agosto de 2018 e recusou ainda dizer quais as diferenças de atacar contra um FC Porto que, no lado direito da defesa, utiliza Maxi Pereira, Corona ou Éder Militão.Cumpridas 19 jornadas, os vitorianos estão a oito pontos do quarto classificado, o Sporting, mas o treinador lembrou que a equipa encara cada jogo como uma possibilidade de "encurtar distâncias para a equipa que está imediatamente acima", até porque isso significa "segurar o lugar atual".O médio André André, habitualmente titular, vai falhar o encontro com os dragões, devido a uma fratura num dedo de um dos pés, contraída no jogo com o Feirense (triunfo por 2-1). Os centrais Osorio e João Afonso, também lesionados, são as outras baixas.O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga, com 31 pontos, recebe o FC Porto, líder, com 49, às 20:00 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.