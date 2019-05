Luís Castro: «Triunfo sobre adversário de complexidade elevada deixa-me satisfeito»

Luís Castro, treinador do V. Guimarães, elogiou a sua equipa após golear o Belenenses (5-1), em encontro a contar para a penúltima jornada da Liga NOS."O trabalho semanal deve refletir-se no fim de semana e, hoje, senti que fomos recompensados pela semana que fizemos. Quando isso acontece, ficamos mais confiantes, mais satisfeitos. Quando isso é tudo assente em trabalho, sentimo-nos recompensados", começou por dizer.O treinador referiu que "foi uma primeira parte controlada, em que chegámos ao último terço, mas não conseguimos servir bem": "Na segunda parte, conseguimos fazer golos, frente a um adversário que é bom, muito elogiado ao longo da época desportiva. O triunfo sobre um adversário de complexidade elevada deixa-me satisfeito"."O futebol é e será sempre um jogo coletivo. Conseguimos marcar pelo coletivo. Se o Aziz estivesse no centro do terreno em vez do Rochinha, também marcávamos. Quando apostei no Ola John, era para que ele fizesse o que fez hoje. Infelizmente, não o conseguiu de forma regular ao longo da época", explicou o técnico, questionado sobre as opções."Quando se está a passar uma fase menos boa e voltamos a um resultado positivo, pensamos sempre que a má fase já passou. É com essa esperança que a má fase já tenha passado que encaramos o próximo jogo (com o Moreirense)", concluiu.