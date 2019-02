Luís Castro vê V. Guimarães "equilibrado" e "consciente" para vencer V. Setúbal

Luís Castro mostrou-se esta sexta-feira convicto de que o V. Guimarães vai ser uma equipa determinada, mas também equilibrada, para derrotar o V. Setúbal, em jogo da 23.ª jornada da Liga NOS.

Depois de ter batido o Portimonense na ronda anterior (2-0), a turma vimaranense vai, segundo o seu técnico, encarar a partida de sábado com muita confiança no triunfo, embora ciente de que "o jogo encerra sempre algo desconhecido" e "há sempre muitas surpresas para ultrapassar".

"O Vitória vai-se apresentar de forma a lutar pelos três pontos, palmo a palmo, com muita determinação. Não vai dissociar a vontade do lado mais racional do jogo. Vamos ser equilibrados e a equipa tem de ser consciente do que tem de fazer para conquistar os três pontos", disse, na conferência de antevisão ao desafio, que se vai realizar no Estádio do Bonfim, em Setúbal.

O 'timoneiro' vimaranense realçou ainda que a equipa, apesar de confiante, não está "confortável", já que tem um objetivo a cumprir - o triunfo -, ainda para mais numa fase da Liga em que cada resultado "tem reflexo na classificação final" - a sua equipa é sexta classificada, com 35 pontos, a três do vizinho Moreirense, quinto.

Em Setúbal, a turma minhota vai encontrar um adversário que ocupa o 15.º lugar, com 22 pontos, e que atravessa uma série de 13 jogos oficiais sem triunfos - 11 para o campeonato.

Luís Castro recordou, no entanto, que a formação sadina somou três empates nos últimos quatro jogos - perdeu apenas no Dragão, frente ao FC Porto (2-0) -, tendo mantido a consistência defensiva em casa - sofreu nove golos, até agora - e aumentado a "agressividade ofensiva" desde que o treinador Sandro Mendes rendeu Lito Vidigal no final de janeiro.

"O Sandro tem variado entre um 4x4x2 losango e um 4x3x3, mas com dinâmicas que não diferem muito num ou noutro sistema. Assenta muito na referência quer do Mendy, quer do Cadiz na frente. Percorrem muitos caminhos, várias zonas do terreno, e fazem-no muito bem. É uma equipa que lança muitos homens no momento ofensivo e que tem muitos homens no ganho de segunda bola", descreveu.

O treinador disse ter ainda a convicção de que os seus pupilos, ao invés de repetirem algumas más exibições protagonizadas em jogos fora, nomeadamente no último, com o Tondela (derrota por 1-0), vão ser capazes de se inspirar nos jogos em que tiveram "sucesso" - venceram até agora quatro jogos fora.

Para o jogo de sábado, o Vitória de Guimarães não vai poder contar com o defesa João Afonso e com o médio André André, lesionados, e com o extremo Rochinha, na sequência da morte da sua mãe, nesta quinta-feira.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado, com 35 pontos, defronta o Vitória de Setúbal, 15.º, com 22, às 20H30 de sábado, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.