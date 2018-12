Luís Castro: «Welthon e Tallo? Aqui o compromisso é muito alto»

Os casos de Welthon e Tallo Jr. continuam a dar que falar. Ambos os avançados viram ser-lhes abertos processos disciplinares por força de se terem ausentado sem autorização e ficaram afastados da semana de trabalhos vitoriana.Questionado sobre este castigo, Luís Castro explicou o sucedido e apontou o compromisso como essencial para o caminho."O Welthon não participou na semana e o Tallo também não. O controlo do grupo é perfeito. Não é um controlo de um líder duro, é um controlo natural, com respeito mútuo. Todos sabem a hierarquia. Quando percorrem caminhos alternativos em relação ao compromisso diário do clube, sabem que estão sujeitos a regras disciplinares do clube", começou por dizer, dando de seguida, um exemplo curioso."Houve uma falta a um treino de um jogador e uma falta a um compromisso de outro jogador. Normalmente nas famílias, conversamos com os filhos, damos um beijinho e seguimos. Aqui o compromisso com o clube é a instituição é muito alto. Não havendo esse compromisso, são accionados os mecanismos para perceber porque não houve esse compromisso", concluiu.