O Vitória vai dar amanhã o seu pontapé de saída na nova temporada, e o duelo contra o Tondela, para a Allianz Cup, será uma boa oportunidade para se começarem a perceber as ilações retiradas por Luís Castro durante a pré-época, no que diz respeito ao seu plantel. Há muitas dúvidas para dissipar e o meio-campo é, porventura, o sector onde a luta por um lugar no onze está mais acesa.

Ao longo do período de preparação, Luís Castro deixou claro que pretende colocar a equipa a jogar num modelo tático de 4x3x3 tradicional, com um médio mais recuado e dois interiores a fazerem a ligação com o ataque. Para atuar no vértice mais recuado, o técnico português conta com Pêpê e Wakaso e ambos foram utilizados com regularidade nos vários jogos-treino realizados.

E se contra o Tondela ambos poderão dar o seu contributo à equipa, o mesmo não se pode dizer do duelo da primeira jornada do campeonato nacional, diante do Benfica. O jovem médio português está no Minho cedido pelos encarnados e, por isso, não entrará nas opções para a deslocação ao Estádio da Luz. Esta limitação poderá levar Luís Castro a apostar em Wakaso frente ao Tondela, de forma a que este ganhe ritmo e rotinas de jogo para repetir a presença entre os titulares no importante e difícil embate do campeonato. À frente de Wakaso ou de Pêpê há outra vaga em aberto. André André tem lugar garantido como um dos dois médios-interiores e resta saber quem o acompanhará. Celis foi o titular no derradeiro ensaio, frente ao Rio Ave, mas os dois criativos Tozé e João Carlos Teixeira entraram bem no encontro, podendo também ser um deles a atuar ao lado de André André. A decisão final terá também em conta a abordagem estratégica que Luís Castro adotar para o duelo. Após o treino de hoje, o técnico fará a habitual conferência de imprensa de antevisão.

Autor: José Miguel Machado