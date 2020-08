Lyle Foster deixa promessa: «Podem contar comigo para defender estas cores»

Nas primeiras declarações como jogador do V. Guimarães, Lyle Foster, avançado sul-africano contratado ao Monaco, afirmou estar feliz com a mudança para os minhotos.





"Como tinha ligado a companheiros que já jogaram aqui, esperava encontrar um clube grande, que os adeptos vivem com grande entusiasmo e que por isso joga sempre para ganhar. As primeiras impressões coincidem, gostei muito do clube e da cidade, acho que está tudo reunido para que eu possa ser feliz aqui", disse ao site oficial dos conquistadores, aproveitando para se descrever enquanto futebolista, prometendo dar tudo para ajudar o clube."Considero-me um jogador muito móvel na frente de ataque, gosto de estar ligado com a equipa, acho que é isso que podem esperar de mim. Como digo, fiquei muito contente com as primeiras sensações, só me resta trabalhar e podem contar comigo para defender estas cores", referiu Lyle Foster, um dos nomeados para o Golden Boy de 2020.