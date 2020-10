Lyle Foster regressa aos convocados do V. Guimarães para clássico minhoto

O avançado Lyle Foster é a única novidade nos convocados do V. Guimarães para a receção ao Sp. Braga, da quinta jornada da Liga NOS, informaram este sábado os vimaranenses, no seu site oficial.

O dianteiro, de 20 anos, é um dos 23 jogadores ao dispor do técnico João Henriques para o clássico com os 'arsenalistas', após ter falhado a deslocação ao Boavista, da ronda anterior (triunfo por 1-0), devido a uma lesão contraída pela seleção da África do Sul, no jogo amigável com a Zâmbia (derrota por 2-1), em 11 de outubro.

Os laterais Sacko e Gideon Mensah e o central Abdul Mumin continuam de fora das opções, após terem realizado testes positivos para o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19.

Já os defesas Bisseck e Mascarenhas e os médios Wakaso e Joseph, lesionados desde o início do campeonato, vão falhar o duelo com os bracarenses.

O encontro entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, começa às 20:00 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

A lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Celton Biai.

- Defesas: Zié Ouattara, Jorge Fernandes, Suliman, Sílvio e Jonas Carls.

- Médios: Pepelu, Mikel Agu, Dénis Poha, André André, Miguel Luís, Janvier, Jacob Maddox e André Almeida.

- Avançados: Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Abou Ouattara, Lyle Foster, Noah Holm e Bruno Duarte.