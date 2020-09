Maher Bouyadel reforça plantel sub-23 por três épocas

Maher Bouyadel é reforço para a equipa sub-23 do V. Guimarães. O médio francês, de apenas 17 anos, chega à Cidade Berço proveniente do Saint-Étienne, assinando um contrato válido para as próximas três temporadas.





O jovem jogador começa assim a trabalhar às ordens do técnico austríaco Dominik Glawogger, nesta que será a sua primeira vez a jogar fora de França.